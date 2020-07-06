شكرا لقرائتكم خبر عن خسر معركته مع فيروس كورونا .. وفاة نيك كورديرو عن عمر يناهز الـ41 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي نجم برودواي الشهير نيك كورديرو وذلك عن عمر يناهز الـ ( 41 عاما ) بعد صراع مع فيروس كورونا " covid-19 " ، حيث ظل النجم الراحل في المستشفى يصارع المرض لمدة وصلت الي ثلاث أشهر، وهو الخبرالذي كشفته زوجته " أمندا كلوتس" و نقله عدد كبير من المواقع الفنية و أبرزها " جاست جيرد " و " tmz " .

نيك كورديرو و كانت زوجه نيك كورديرو تسعى دائما أن تكشف تطورات حالته الصحية بدء من اضطرار الأطباء إلى بتر ساقه اليمنى بسبب مشاكل تخثر الدم ، إضافة الي وضع جهاز تنظيم ضربات القلب في قلبه، وذلك حسبما أعلنت زوجته أماندا كلوتس، وهو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " فارايتي " ، حيث أكدت كلوتس في ذلك أن الأطباء اضطروا لوضع جهاز تنظيم ضربات القلب للنجم الكندي كورديرو بسبب اضطراب واضح في معدل ضربات القلب ووصولها للحد الغير طبيعي وأن هذه الخطوة ستساعده على الاستقرار في الإجراءات المستقبلية ، و من أصعب المراحل التي مر بها هي وضعه علي جاز التنفس الصناعي ، و حسب موقع " جاست جيرد " أن نيك أيضا فقد كمية هائلة من الوزن بسبب ضمور العضلات إضافة الي مشاكل بالرئة.

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