وفاة المؤلف الموسيقى الإيطالى الشهير إنيو موريكونى عن 91 عاما

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الاثنين، أن المؤلف الموسيقي الإيطالي الشهير إنيو موريكوني الذي‭‭ ‬‬ساهمت موسيقاه المؤثرة، في أفلام مثل "الطيب والشرس والقبيح" و"من أجل حفنة دولارات"، في تحديد ملامح عصر سينمائي توفي عن عمر ناهز 91 عاما.

وقالت الوكالة إن موريكوني كان قد أصيب بكسر في عظام الفخد قبل أيام وتوفي خلال الليل في عيادة في العاصمة الإيطالية روما.

Advertisements

ولد موريكوني في روما عام 1928، ووضع الموسيقى التصويرية لنحو 400 فيلم لكن اسمه كان وثيق الصلة بالمخرج سيرجيو ليوني الذي عمل معه فيما عرف بأفلام سباجيتي وسترن الكلاسيكية بالإضافة إلى "حدث ذات مرة في أمريكا".

عمل موريكوني في جميع أنواع الأفلام تقريبا - من الرعب إلى الكوميديا - وربما كانت بعض ألحانه أكثر شهرة من الأفلام التي وضع موسيقاها.