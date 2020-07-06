شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كأنها تودعهم.. سر ذهاب رجاء الجداوى لدلال وميرفت أمين قبل إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدت الفنانتان ميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، صديقتهما الثالثة الفنانة رجاء الجداوى، التى رحلت عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا الخبيث، التى أصيبت به يوم 24 مايو الماضى ودخلت مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية ومكثت هناك 43 يوماً حتى فارقت الحياة فى الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.

فى هذا الفيديو، نستعرض معا تفاصيل الصداقة القوية التى جمعت رجاء الجداوى وميرفت أمين ودلال عبد العزيز، ليعرفن فى الوسط الفنى باسم مثلث الصداقة.