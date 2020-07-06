شكرا لقرائتكم خبر عن "مطربين مية مية".. نجوم غناء فشلوا فى التمثيل أبرزهم حكيم والعسيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من المطربين الكبار خاضوا تجربة التمثيل عدة مرات ولكن لم يحالفهم الحظ، وقرروا الابتعاد عن تكرار هذه التجربة والاكتفاء بنجاحاتهم فى الغناء، فى مقدمة هؤلاء النجوم الكبار الهضبة عمرو دياب، فعلى علي الرغم من محاولات بعض المنتجين العديدة خلال الفترة الماضية لعودته مرة أخرى إلا أنه قرر إلغاء هذه الفكرة تماما والتركيز فى مشواره الغنائى الأهم بالنسبة له، حيث هو الذى وضعه على قمة هرم الغناء فى الوطن العربى.

ومن المعروف أن الهضبة له عدة تجارب في عالم السينما، ويعد أول هذه الأعمال فيلم "السجينتان" الذى يعد الظهور الأول لعمرو دياب من خلال السينما والذى ظهر من خلاله ضيف شرف وأدى من خلاله دور مطرب يغنى فى الملاهى الليلية، والأفراح الشعبية يتزوج من إلهام شاهين داخل الأحداث.

وبعدها بعامين قدم عمرو دياب تجربة جديدة له من خلال السينما وهو فيلم "العفاريت" الذى ما زال حتى الآن عالقا فى أذهان الجمهور ويعتبر من أهم الأفلام فى تاريخ السينما التى ناقشت قضية أطفال الشوارع،

وقدم ثالث تجربة له من خلال فيلم "أيس كريم فى جليم" الذى قدمه عام 1992، وقدم دور شاب يعمل فى نادى فيديو ويقيم مع مجموعة من الشباب تتطلع لحياة أفضل، وكانت تجربته الأخيرة فى السينما من خلال فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"، الذى شارك فى بطولته إلى جانب النجم العالمى الراحل عمر الشريف والنجمة الكبيرة يسرا.

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وثانى هؤلاء النجوم الذين كان التمثيل بالنسبة لهم مرة وعدت، هو المطرب حكيم نجم الأغنية الشعبية، الذى خاض التجربة بعد تأجيلات عديدة من خلال فيلم "على سبايسى" الذى تم إنتاجه عام 2005، وهو من تأليف بلال فضل، وإخراج محمد النجار، ولم يحقق حكيم من خلال الفيلم النجاح المطلوب، وهو ما جعله يغيب بعدها ويركز فى الغناء فقط.

ويليه المطرب محمود العسيلى الذى خاض التجربة من خلال السينما أيضا بمشاركته فى بطولة فيلم "خليج نعمة" ليكون هذا العمل أول تجربة له مع التمثيل عام 2007، ورغم أن الفيلم الذى شارك فى بطولته غادة عادل وأحمد فهمى لم يفشل بشكل كبير بل حققه نجاح مقبول عقب عرضه على الفضائيات، إلا أنه لم يفكر فى تكرارها واكتفى بها، وقال العسيلى عن هذه التجربة بأحد البرامج : "دخول المطرب مجال التمثيل سلاح ذو حدين وخضت تجربة التمثيل مرة واحدة ولكنها لم تكن موفقة بالنسبة لى".

تنضم للقائمة أنغام التى تلقت العديد من العروض لدخولها مجال التمثيل على مدار مشوارها الغنائى إلا أنها قررت خوض التجربة عام 2013 من خلال الدراما التلفزيونية بمسلسل "من غمضة عين"، ورغم إعلانها تكرار التجربة بعمل جديد خلال السنوات الماضية إلا أن هذا لم يخرج عن إطار التصريحات.