شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح آسر ياسين لبطولة مسلسل "suits" النسخة المصرية وخالد مرعى مخرجاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح القائمون على مسلسل "suits" النسخة المصرية، الفنان ىسر ياسين لبطولة العمل، الذى يعمل قائموه على تقديمه الفترة المقبلة، من تأليف ورشة محمد أمين راضى، وإخراج خالد مرعى، حيث لم يوقع آسر حالياً لحين الاستقرارعلى كافة تفاصيل التعاقد، والبدء فى تحضيرات المسلسل، بالاضافة إلى الممثلين المرشحين للعمل.

كما تعاقدت الجهة المنتجة مع المخرج خالد مرعى، لاخراج المسلسل، حيث عقد مرعى جلسة تحضيريه للوقوف على التفاصيل المبدئية وترشيح الأبطال والشكل العام للمسلسل، المقرر أن يبدأ تصويره خلال شهر أغسطس على أقصى تقدير.

وكان الخليج 365 قد نشر استعدادات طارق الجناينى لتقديم العمل ، منذ ثلاث سنوات إلى أن انشغاله بأعمال أخرى، أجل ظهور المسلسل الأمريكي للنور، إلى أنه قرر تقديمه للجمهور في نسخته العربية، إذ من المتوقع أن إجمالي عدد الحلقات 44 حلقة، بواقع حلقة كل أسبوع سيتم عرضها للجمهور سواء على الأنترنت أو شاشة التليفزيون.

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يذكرأن مسلسل الكوميديا والدراما "Suits" هو مسلسل أمريكى تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثة حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

يشار إلى أن آسرياسين، قدم أخر أعماله الدرامية بمسلسل "بـ 100 وش"، مع الفنانة نيللى كريم، وشارك فى بطولته العديد من الفنانين، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى .