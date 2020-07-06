تزوجت رجل أعمال سعودي ولديها ابنة وحيدة.. معلومات عن غادة عبد الرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

تحتفل الفنانة غادة عبد الرازق، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها، وتعتبر من أشهر النجمات على الساحة الفنية.

ونرصد لكم أبرز المعلومات عن غادة عبدالرازق، في التقرير التالي :

_ اسمها غادة محمد عبد الرزق، وولدت في ٦ يوليو، وهى الإبنة الصغرى لوالدها.

_ حاصلة على بكالوريوس من كلية العلوم قسم الحاسب الآلي.

_ بدأت مشوارها من خلال الإعلانات التجارية، وأول أعمالها الفنية فيلم "أجدع ناس" عام 1993.

_ لديها أخ شقيق، أكبر منها ب ٨ أعوام، يدعى خليل، ولديها شقيقة أكبر منها ب ٧ أعوام تدعى يسرية.

انفصل والدها عن والدتها، ولديها أخت غير شقيقة من والدها، تدعى إيمان، وأخت غير شقيقة من والدتها تدعى سوزان.

_ عاشت مع أبيها في دولة اليمن عدة أعوام.

_ توفى والدها وعمرها ٦ سنوات، أثناء تواجدهما في اليمن.

_ لديها ابنة وحيدة تدعى روتانا القزاز.

_ توفى شقيقها الأكبر خليل وعمره ٢٥ عاما في حادث سير أثناء وجوده بألمانيا.

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_ قدمها المخرج محمد عبد العزيز في منتصف التسعينات من خلال فيلم لماضه، وكان بمثابة فاتحة خير لها، لتشارك بعده في عدة أفلام سينمائية منها "البطل".

_ خاضت العديد من الأعمال الفنية سواء في التليفزيون أو السينما أو المسرح.

_ حصدت العديد من الجوائز منها جائزة التمثيل دور ثاني في المهرجان القومي المصري عن دورها في فيلم "عن العشق والهوى".

_ تزوجت مؤخرا من مدير التصوير هيثم زنيتا، وتعد الزيجة الـ ١٢ لها.

_ شاركت في دراما رمضان الماضي ٢٠٢٠ بمسلسل "سلطانة المعز".

_ في عام 2015.. شاركت في برنامج المواهب التمثيلية عرب كاستنج كعضو لجنة تحكيم مع زملائها كارمن لبس وقصي خولي وباسل خياط.

_ تزوجت لأول مرة وعمرها 17 عاماً، من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز وأنجبت منه إبنتها الوحيدة روتانا، زيجتها هذه هي الأطول في كل حياتها، واستمرت 7 سنوات، قبل أن يتطلقا، وفي لقاء تلفزيوني عام 2019، كشفت أن زوجها عادل هو الوحيد التي يمكن أن تقول إنها خسرته وندمت لطلاقها، أولاً لأنه والد روتانا، وثانياً لأنه رجل محترم.

_ كان زواجها الثاني من رجل أعمال من بورسعيد، وقالت في تصريحات تليفزيونية: "كان كبيرا في السن زي بابا، ولما انفصلت عنه، الدكتور قاللي انتِ كنتي شايفة فيه صورة باباكي، وهو فعلاً كان شبهه جداً".

_ في عام 2001 تزوجت من المحامي حلمي سرحان، وزواجهما لم يكمل السنة، وتطلقا عام 2002.

_ الزيجة الرابعة، كانت من المنتج وليد التابعي، وبدأت العلاقة بزواج "عرفي" قبل أن يتحول إلى رسمي، وأنتج لها فيلمي "أزمة شرف" و" 90 دقيقة"، وإنفصلا ثم عادا لبعضهما أكثر من مرة، قبل أن يتم الطلاق للمرة الثالثة ونهائياً عام 2009.

_ تزوجت للمرة الخامسة من الإعلامي محمد فودة، الذي عمل سكرتيراُ خاصاً لفاروق حسني، وزير الثقافة المصري السابق، وكانا صديقين لفترة 18 سنة قبل زواجها، وأعلنت في تصريحات تلفزيونية أن خيانته لها كانت سببا للطلاق في نوفمبر عام 2012، وعادا مرة أخرى ليتم الطلاق النهائي بينهما عام ٢٠١٥.

_ في عام 2019، قالت بأحد البرامج التلفزيونية: "تزوجت أكثر من 10 مرات لكني لا أتذكر بالتحديد 10 أم 11 مرة.. تزوجت 4 أو 5 مرات قبل مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة"، وبعد المسلسل أعتقد بقوا حوالى 10 أو 11 مرة، لكني الآن مهتمة بابنتي روتانا وأحفادي".