تراند اليوم : تسجيل صوتي يكشف آخر ما قالته رجاء الجداوي



كشف تسجيل صوتي للفنانة رجاء الجداوي، عن آخر ما قالته للفنانة "شهيرة"، أثناء تواجدها في مستشفى العزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية بمصر.

التسجيل الصوتي كشف عنه الفنان عمرو محمود ياسين، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "إنتستجرام"، وهي تتحدث إلى والدته الفنانةشهيرة، وذلك حين كانت الجداوي لا تزال في مستشفى العزل الصحي، ويظهر التعب في صوتها بشكل كبير.

وتقول الجداوي في التسجيل :"شهيرة، ربنا يباركلك في عمرو، ويفرح قلبك بيه، ويشفي الأستاذ، بدعيلكم من قلبي، وانا في شدتي، وقولي لعمرو ألف مبروك، على التقييم الجميل اللي هو واخده، لا إله الا الله".

وتأثر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذا التسجيل، الذي بدى فيه المرض على صوت الفنانة الراحلة، داعين لها بالرحمة والمغفرة.