تراند اليوم : فنانة شهيرة تكشف عن وصية رجاء الجداوي

ذكرت فنانة شهيرة جزءًا من الوصايا التي تركتها الفنانة رجاء الجداوي لبعض المقربين منها.
و كشفت الفنانة عبير صبري عن علاقتها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي ، موضحة طبيعة الوصية التي تركتها لها.
وقالت "عبير" في تدوينة عبر "فيس بوك" :حبيبتي مكنش نفسي اكتب انك خلاص مش موجوده كنت بكلمك اول ماروحتي المستشفي وكنت بقوللك انا متفائله خير وانتي كان عندك امل.
وتابعت : و وصيتيني علي نفسي وجوزي كنتي طيبه اوي وحنينه وقلبك جميل وبتحبي الخير وبتضحكي وبتشاركي الناس كل افراحهم واحزانهم كنتي ام عظيمه وفنانه اعظم ربنا يدخللك الجنه يابشوشه ياانيقه ياحلوه كل الناس بتحبك وبتدعيللك ..مش هنساكي وهفضل فاكراكي وفاكره كلامك .