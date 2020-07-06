تراند اليوم : فنانة شهيرة تكشف عن وصية رجاء الجداوي

ذكرت فنانة شهيرة جزءًا من الوصايا التي تركتها الفنانة رجاء الجداوي لبعض المقربين منها.

و كشفت الفنانة عبير صبري عن علاقتها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي ، موضحة طبيعة الوصية التي تركتها لها.

وقالت "عبير" في تدوينة عبر "فيس بوك" :حبيبتي مكنش نفسي اكتب انك خلاص مش موجوده كنت بكلمك اول ماروحتي المستشفي وكنت بقوللك انا متفائله خير وانتي كان عندك امل.