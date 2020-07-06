فيكتوريا بيكهام لزوجها: منحتني 4 أطفال وضحكات لا تنتهي

متابعة بتجـــــــــرد: غردت نجمة فريق سبايس جيرلز السابقة فيكتوريا بيكهام، معربة عن حبها وشكرها لزوجها نجم الكرة البريطاني السابق ديفيد بيكهام بمناسبة مرور 21 عاماً على زواجهما.

وقالت فيكتوريا عبر حسابها على تويتر: «لا أصدق أن 21 عاماً مرت منذ ارتباطنا، منحتني 4 أطفال، 4 كلاب، ضحكات كثيرة، حبي يزيد لك كل يوم».

وأنجبت فيكتوريا (البالغة 46 عاماً) من زوجها ظهير مانشستر يونايتد الدولي السابق ديفيد بيكهام 4 أطفال هم بروكلين (21 عاماً)، روميو (17 عاماً)، كروز (15 عاماً)، وأخيراً ابنتهما هاربر (8 أعوام).

وبسبب كورونا، لم تتمكن فيكتوريا من تكرار احتفالها بعيد زواجها العام الماضي الذي تضمن رحلة إلى باريس وقضاء أسبوع في أفخم فنادقها بصحبة زوجها وأولادها الأربعة.

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وحول الزوجان احتفالهما بالمناسبة إلى حفل افتراضي على إنستغرام وتويتر، بنشر صور توضح مراحل تطور علاقتهما وهما بمفردهما أو بصحبة أولادهما.

ونشر اللاعب الدولي السابق ديفيد (45 سنة) صوراً تجمعه مع زوجته وعلق عليها قائلاً: «منذ 23 عاماً، كنت أجلس في غرفة مع جاري نيفيل، ونشاهد عرضاً لفريق سبايس جيرلز في التليفزيون، وقلت له، أحب تلك الفتاة التي ترتدي ثياب القطة السوداء».

وأضاف بيكهام: «من كان يدري أن كل هذه السنوات ستمر، وسأحتفل بمرور 21 عاماً على زواجي، وأن أنجب 4 من أجمل وأفضل الأبناء، شكراً فيكتوريا، أحبك».