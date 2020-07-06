ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة وصية والدتها

متابعة بتجـــــــــرد: نفت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، ما تردد بشأن كتابة والدتها وصية قبل وفاتها، أمس الأحد في 5 تموز/،يوليو، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت مختار في تصريحات صحفية لها إن والدتها لم تترك وصية بحسب معلوماتها، مضيفة أنها تناشد محبيها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته.

وتوفيت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع «كوفيد-19»، عن عمر يناهز 82 عاماً.