عيضة المنهالي يطرح أغنيته الجديدة: “إنت الجميل”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان عيضة المنهالي أحدث أغنياته بعنوان “إنت الجميل”. الأغنية من ألحان عيضة المنهالي وكلمات الشاعر الإماراتي سعيد بن مصلح، يُقدّم من خلالها “صوت الأمارات” بأسلوبه الغنائي المتفرد كلمات تحمل وصفًا للعشق وجمالياته، حيث يقول في مطلعها: إنت الجميل اللي ولا مثلك جميل اللي على شعري اخطه وأرسمه Advertisements أرسم شعر راسك مع الطرف الكحيل وارسم سنا خدك و وردة مبسمه وتولى توزيع الأغنية عبد العزيز العبري، أما المكس والتسجيل للمهندس ماجد صالح، وقام عيضة المنهالي ببثها وعرضها حصريًا عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” إلى جانب توزيعها على جميع الإذاعات المحلية في الإمارات والخليجية والعربية، ومختلف المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية.

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