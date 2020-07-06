كمامة من الذهب بقيمة أربعة آلاف دولار… للوقاية من كورونا!

متابعة بتجـــــــــرد: يستخدم رجل أعمال هندي كمامة مصنوعة من الذهب تبلغ قيمتها حوالي أربعة آلاف دولار، لحماية نفسه من فيروس كورونا.

فبحسب وسائل الإعلام العالمية، أكّد رجل الأعمال شانكار كورهادي من مدينة بونا في غرب الهند إلى أن الكمامة مصنوعة من أونصتين من الذهب أي 60 غراماً وقد استغرق إنجازها ثمانية أيام.

وقال شانكار لوكالة فرانس برس: “إنها كمامة رفيعة وتضم مسامات صغيرة لمساعدتي على التنفس …لا أعلم ما إذا كان ذلك كافيا للوقاية من فيروس كورونا لكنني أتخذ تدابير وقائية أخرى”.

Advertisements

ويُعرف عن رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عاماً، أنه يهوى التزين بالذهب لدى الخروج من المنزل.