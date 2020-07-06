كلفة إجازة الملكة إليزابيث الباهظة تثير الجدل

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكر تقرير لموقع Closermag الفرنسي أن ضجة تثار حالياً حوال كلفة إجازة الملكة إليزابيث الثانية الصيفية. واشار إلى أنها تعتزم إنهاء مرحلة الحجر من أجل الاستمتاع بالعطلة.

وفي هذا السياق لفت تقرير لموقع Daily Mail البريطاني إلى أن تكاليف هذه الإجازة يمكن أن تتخطى الـ1.78 مليون دولار أميركي. وأفاد بأنها اختارت بالمورال مكاناً للاستجمام، مع الإشارة إلى أن المكان يفتح أمام العامة سنوياً ويحقق أرباحاً تصل إلى ما يقرب من 4 مليون دولار.

وذكر أن الزيارات توقفت هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا وأن هذا يرتب على الملكة دفع النفقات من جيبها الخاص. واشار إلى أنها تبدي استعدادها لذلك لأنه لا يمكنها التخلي عن عاداتها وخصوصاً ركوب الخيل.

وأضاف أنها عادة ما تقيم في الملكية في الفترة الواقعة بين شهري آب (أغسطس) وتشرين الأول (اكتوبر)، علماً أن المكان أصبح ملكاً للأسرة الملكية منذ العام 1852 أي في عهد الملكة فيكتوريا.

وتابع تقرير Closermag أن الملكة علمت مؤخراً أن الملكية تحولت إلى مرحاض لبعض المتنزهين وهو ما لم يحظ بإعجابها ولهذا سارعت إلى إعلان قرارها الذهاب إلى هناك ما أن أعلنت الحكومة البريطانية السماح بالخروج للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً.