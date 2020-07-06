تامر حسني يستأنف تصوير “مش أنا” ويضع الموسيقى التصويرية للفيلم

متابعة بتجـــــــــرد: ينشغل النجم المصري تامر حسني خلال الفترة الراهنة بوضع الموسيقى التصويرية لفيلمه الجديد “مش أنا” للموسيقار عادل حقي، وكذلك انتهى من تسجيل أغنيات الفيلم قد “الفراق” و”بحبِك”، وسيكون الفيلم جاهزًا للعرض في الوقت الذي تحدده الشركة المنتجة.

ومن المقرر أن يستأنف تامر حسني تصوير الفيلم خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان من المُقرر أن يعرض فيلم “مش أنا” في عيد الأضحى، وهو الموسم الذي حدده صناعه وقت بداية تصويره، ولكن الأحداث الحاليه و غلق السينمات وإعادة فتحها بطاقة 25% فقط جعلت صناعه يقررون تأجيل عرضه لوقت مناسب.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب الفنان تامر حسني الفنان ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، و الفنان السعودي فايز المالكي لأول مره بفيلم مصري وعدد آخر من الفنانين.

فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو و حوار تامر حسني وإنتاج حسام حسني و”سكاي ليميت” و”سينيرچي” وإخراج سارة وفيق.