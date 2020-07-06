متابعة بتجـــــــــــرد: إحتفل النجم التركي بوراك أوزجيفيت بالذكرى الثالثة لزواجه من النجمة التركية فهرية أفجين بكلمات حب رومانسية جدًا.
ووجه بوراك رسالة إلى فهرية قال فيها:”حبيبتي أتمنى أن نمضي العمر سويا أنا فخور بك وسأبقى”.
وتابع قائلاً”: فهرية أجمل امرأة على وجه الأرض لا توجد من تفوقها جمالا.. كل الممثلات التركيات بكفة وفهرية بكفة تسألونني لمَ لم نمثل معا من جديد، هذا من سوء حظي، لم أجد بعد العمل الذي يستحقها ويستحقنا سويا”.
وأشار إلى أنها تمنحه كل وقتها ورفضت العديد من النصوص لأجله لا تسمح لأحد بالاقتراب منه”.
كانت هذه تفاصيل خبر بوراك أوزجيفيت يُغازل زوجته:”لا توجد من تفوقها جمالا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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