ليوناردو دي كابريو يكشف كيف حصد أول أدواره.. صراخ وانفعال

يٌعرف الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو باختياراته السينمائية المتنوعة، إلا أن ما لا يعرفه كثيرون هو أن بداية مشواره الفني كانت في التلفزيون.

وكشف الممثل الفائز بالأوسكار عن تعرضه للرفض في بداية مشواره الفني بسبب قصة شعره الغريبة، وكونه راقصًا بالأساس، إلا أنه لم يستسلم واستمر في حث والديه على السماح له بالتمثيل ومساعدته في تجارب الأداء.

وبحسب موقع "شييت شييت" الأمريكي، ذكر دي كابريو أنه اعتمد على الاستعداد القوي للشخصية من أجل الحصول على الدور، موضحًا كيف حصل على دوره الأول في فيلم This Boy’s Life "حياة هذا الفتى" الذي صنع شهرته في عالم السينما.





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وقال إنه حفظ جميع أفلام المخرج مارتن سكورسيزي وزميله في البطولة روبرت دي نيرو قبل بدء التصوير، كي يكون أكثر جاهزية للمشاركة في العمل.

وأضاف: "لم أكن مراهقًا رزينًا في صغري، بل كنت جريئًا دائم الحديث، وأعتقد أن هذه العوامل كانت السبب في حصولي على الدور".

واستعاد "دي كابريو" ذكرى استعداده لتجربة أداء فيلم "حياة هذا الفتى" بقوله: "كانت تجربة الأداء لمشهد برطمان المسطردة، وفي ذلك الوقت فكرت أن عليّ أن أتميز عن بقية المتقدمين للدور، فقمت بالمشهد بطريقة مختلفة عن السيناريو وصرخت منفعلًا وأنا أطرح الكرسي أرضًا هذا البرطمان خالي".

وعلق الممثل والمخرج دي نيرو عن هذه الواقعة بقوله: "وقتها ضجت الغرفة بالضحك على دي كابريو وشعرنا أننا أمام شاب مختلف ومميز، وحصل على الدور".



