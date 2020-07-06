شكرا لقرائتكم خبر عن "ورحمة قلبى"لـ صابر الرباعى و"آية فى الجمال" لـ حمادة هلال..11 أغنية سنجل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الأيام الماضية انتهى عدد من نجوم الغناء من تسجيل أغانى سينجل جديدة، لطرحها خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع دخول موسم صيف، حيث انتهى البعض من تسجيل أغانيهم، فيما يعكف آخرون على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لها، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر أغانى السينجل المقرر طرحها خلال أيام:

حماده هلال:

انتهى المطرب حمادة هلال من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "آية في الجمال"، وهى من كلمات محمود عليم، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقي هادي مسرة، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة علي يوتيوب.

هيفاء وهبي :

سجلت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي أغنية جديدة بعنوان"تمامهم كلام"، وهي من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد شعبان، وتوزيع الموسيقي هادي شرارة، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال أيام.

رامي صبري:

انتهي المطرب رامي صبري من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان"خطيرك"، وهي من ألحانه، من كلمات تامر حسين، والأغنية تعتمد على رتم الأغاني السريعة والصيفية.

كليب زحمة الأيام:

انتهي نجوم التسعينات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، من تصوير كليب جديد يحمل أسم"زحمة الأيام"، من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، وويعد صناع الكليب مفاجأة للجمهور حيث يتم عرض مجموعة من الصور للراحلين: سامح العجمي وأشرف سالم.

سجل المطرب مجد القاسم أحدث أغانيه المنتظر طرحها خلال شهر الحالي، وتحمل الأغنية عنوان "وحياة اللي بينا"، وهى من كلمات وليد دسوقى، وألحان مجدى أبو عوف، وتوزيع الموسيقى مصطفى ابو رايه.

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يتعاون النجم صابر الرباعى مع الشاعر وليد غزالى، فى أغنية سينجل جديدة بعنوان "ورحمة قلبى"، ألحان مدين وتوزيع كريم عبد الوهاب، ويقدم الرباعى الأغنية باللهجة المصرية وتحمل طابع دراما شعبي.

إيهاب توفيق:

يستعد عدد من نجوم الغناء فى مقدمتهم إيهاب توفيق، لتقديم أغنية وطنية بعنوان "100 تحية"، من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، وهندسة صوت إسلام غلاب، ويشارك فيها من المطربين آية خالد، ونورهان المرشدى نجمة ذا فويس.

إبراهيم الحكمي:

يتعاون المطرب السعودى إبراهيم الحكمى مع الموزع الموسيقى محمد مجدى، فى أغنية سينجل جديدة باللهجة الخليجية بعنوان "ما بين"، وهى من كلمات الشاعر عبد الرحمن البوق، وألحان أحمد الخليدى.

هايدي موسي:

انتهت المطربة هايدي موسى نجمة ستار اكاديمى، من تسجيل أغنية اجتماعية جديدة، بعنوان "عيشها" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد فخراني، وتوزيع محمد الشاعر وماستر توما.

رنا سماحة:

سجلت المطربة رنا سماحة، من تسجيل أغنية تحمل طابع بهجة والسرور، تستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة، ولم تستقر على اسمها بعد، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ياسمين علي:

كشفت المطربة ياسمين علي أن أغنيتها القادمة التي تستعد لتصويرها ستكون " سينجل "، وتحمل طابعا اجتماعيا وستصورها على طريقة الفيديو كليب، ولم ﺗكشف ياسمين عن اسمها حتي تكون مفأجاة، وهي من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازى، ومن توزيع الموسيقي ياسر ماجد، وإخراج هنا حافظ، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأيام المقبلة.