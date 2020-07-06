محمد لطفي ينعى رجاء الجداوي: "ربنا يرحمك يا ماما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
نعى الفنان محمد لطفي، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية، الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٠، بسبب فيروس كورونا.
ونشر لطفي، صورة للجداوي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ربنا يرحمك يا ماما رجاء، نسألكم الدعاء ".
يذكر أن النجمة رجاء الجداوي، رحلت في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، حتى وافتها المنية، لتدفن في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.
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