عادل إمام يتذكر رجاء الجداوي بمشهد من فيلم "حنفي الأبهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر: نشر الفنان الكبير عادل إمام، مقطع فيديو يجمعه بالفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، من فيلم"حنفي الابهة". ونشر إمام، المشهد عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق : "مشهد من فيلم حنفي الابهة". يذكر أن رجاء الجداوي، رحلت في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، حتى وافتها المنية، لتدفن في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.

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