هكذا هنأت لطيفة دولة الجزائر بعيدها الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة التونسية لطيفة، على تهنئة دولة الجزائر، بعيدها الوطني، والذي يوافق اليوم 5 يوليو.

ونشرت لطيفة، علم الجزائر عبر حسابها الرسمي على تويتر، وعلقت: "‏كل سنة وبلد المليون شهيد بألف خير.. عيد استقلال الجزائر".

يذكر أن، دولة الجزائر احتفلت، اليوم الأحد الموافق 5 يوليو، بالذكرى الثامنة والخمسين لاستقلال لبلادهم عن الاحتلال الفرنسي الذي دام 132 عاما