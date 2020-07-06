هكذا هنأت لطيفة دولة الجزائر بعيدها الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
حرصت الفنانة التونسية لطيفة، على تهنئة دولة الجزائر، بعيدها الوطني، والذي يوافق اليوم 5 يوليو.
ونشرت لطيفة، علم الجزائر عبر حسابها الرسمي على تويتر، وعلقت: "كل سنة وبلد المليون شهيد بألف خير.. عيد استقلال الجزائر".
يذكر أن، دولة الجزائر احتفلت، اليوم الأحد الموافق 5 يوليو، بالذكرى الثامنة والخمسين لاستقلال لبلادهم عن الاحتلال الفرنسي الذي دام 132 عاما
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