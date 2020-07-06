تراند اليوم : السيدة التي قامت بتغسيل جثمان رجاء الجداوي تفجر مفاجأة: هذا آخر ما فعلته

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني المصري بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي عن عمر يناهز 82 سنة إثر إصابتها بفيروس كورونا

و كشفت فتحية شعبان - الممرضة المرافقة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها - تفاصيل ما حدث في الأيام الأخيرة لها .

وقالت "فتحية" في مداخلة عبر برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: رجاء الجداوي كانت تتعامل معي بذوق وأدب شديدين وكانت تتحدث فقط مع ابنتها وحفيدتها و زوج ابنتها.

وأضافت: كان عندها تلفزيون بالغرفة الخاصة بها لكنها كانت تصر على تشغيل محطات القرآن الكريم والاستماع له .

وتابعت: أنا من قمت بتغسيلها ، وكلنا تعلقنا بها قبل وفاتها جدًا.