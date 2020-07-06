تراند اليوم : شاهد الزعيم يُنعي رجاء الجداوي: نموذج للست المصرية

توك شو

أكد الزعيم عادل إمام، إن الفنانة رجاء الجداوي سيدة تعبر عن مصر، ونموذج للست المصرية التي يفخر بها الجميع.

وقال عادل إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”، أن رجاء الجداوي مثلة متميزة وشاملة في أدوار كثيرة بداية من عملها في دعاء الكروان، مرورًا بأدوارها معي في المسرح والسينما، إلى جانب دمها خفيف وأناقتها حيث كانت تختار ملابسها بعناية.

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وعن رجاء الجداوي الإنسانة، أشار الزعيم عادل إمام، إلى أنها كانت دائمة السؤال عليه تليفونيًا ولا تقطع اتصالاتها وعلاقتها جيدة بكل من تعرفهم.

ولفت إلى أنها كانت على ثقافة عالية وتذكر موقف جمعهما سويًا عندما حدثها عن نابليون الثالث ووجدها تعرف الكثير من المعلومات عنه، إلى جانب إجدتها أكثر من لغة.