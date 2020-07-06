شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بخيت يقدم "مقسوم" بتوقيع وليد جنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المخرج والموسيقي وليد جنيدي في أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان"مقسوم" من كلمات الشاعر جمال بخيت، والثانية بعنوان"جايين"، من كلمات إيهاب مصطفى، ويقوم بغنائها فريق "أغانينا" الذى يضم من أعضائه مالك، رغدة جمال، عمر حبيب، ومن المقرر أن يتم طرحه الأغنيتين خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى طرح الشاعر جمال بخيت أغنية جديدة من كلماته، بعنوان "قوة مصر"، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، وهي من ألحان وتوزيع محمد ضياء، غناء مالك، رغدة جمال، عمر حبيب، ندى مدحت، ومن إنتاج، مدينة الإنتاج الإعلامى.

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وبمشاهد مبهجة من ثورة 30 يونيو، وصور للمشروعات القومية، التي نفذتها الدولة، خلال السنوات الماضية، وصور الشهداء، والمشاهد التاريخية التي تعكس عظمة مصر، وصور للرئيس السيسي في الأمم المتحدة، وفي المحافل الدولية، وظهور لعلماء مصر تقول كلمات الأغنية " قوة مصر.. عزة مصر.. إرادة مصر.. وخير وسلام... دول أولادها دول أوتادها.. دول مددها عام ورا عام".