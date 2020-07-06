شكرا لقرائتكم خبر عن "حنلها" أغنية جديدة لـ تامر عاشور في ألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب تامر عاشور أغنية جديدة من ألبومه الجديد تحمل اسم "حنلها" تحمل طابع درامي رومانسي، يتعاون فيها مع الشاعر جمال الخولي، والأغنية من ألحان تامر علي، وتوزيع الموسيقي فهد، حيث تسجل تعاوناً جديداً بين عاشور والخولي بعدما قدما سوياً في ألبومه الأخير في أغنية "من غير ما أحكيلك"، من ألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسى.

من ناحيه أخري طرح عاشور مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "بياعة"، عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب، والأغنية غنائه وألحانه، ومن كلمات المستشار تركى آل الشيخ، وتوزيع خالد عز.

وكشف المطرب تامر عاشور، عن أول بوستر دعائى لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا، دون أن يكشف تفاصيل عن موعد طرح الألبوم للجمهور، وفى هذا الألبوم، يتعاون الشاعر أحمد المالكى فى إحدى أغانيه مع المطرب تامر عاشور، وهى من ألحان محمدى وتوزيع أحمد أمين، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية، ويقدمها المالكى بشكل مختلف وتحمل العديد من المفاجئات كما أكد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

يشار أن تامر عاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".