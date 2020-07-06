لطيفة تنعى رجاء الجداوي: "مدرسة في العطاء والبساطة والرقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة التونسية لطيفة، على نعي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية، الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٠، بسبب فيروس كورونا.

وكتبت لطيفة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "وأنا بتفرج على برنامج الحكاية لعمرو أديب.. ببكي وبس.. الله يرحمك يا ست الهوانم يا غالية، ‎رجاء الجداوي مدرسة فى العطاء والأخلاق والبساطة والرقي.. وربنا يصبرك يا عمرو" .

يذكر أن رجاء الجداوي، رحلت في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، حتى وافتها المنية، لتدفن في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.