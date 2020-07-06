عاجل.. آخر رسالة للراحلة الفنانة المصرية رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج المصري حمادة إسماعيل (فيديو)

الإثنين 6 يوليه 2020

وجهت الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، رسالة شكر لكل من المستشار تركي آل الشيخ والمنتج المصري حمادة إسماعيل، وذلك لحسن ضيافتهما لها.



وقالت الفنانة المصري رجاء الجداوي، في الرسالة التي كانت ضمن آخر تكريم وظهور لها علي المسرح في حفل چوي في الرياض اكتوبر ٢٠١٩: "حمادة أنا اتشرفت إني شفتك متشكرة جداً جداً على كل حاجة ميرسي على حسن الضيافة ميرسي على كل حاجة".

وأضافت: "ميرسي على أسلوب المستشار تركي ال الشيخ أنا عاوزة اشكره شخصيًا وهكلمه شخصيًا اشكره واشكرك انت وإن شاء الله أشوفك في مصر قريب".

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يذكر أن المستشار تركي آل شيخ، نعى الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب قائلاً: "‏رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، رحل جسدك لكن ستبقي في القلب، لا أنسى كلماتك الرقيقة في كل لقاء يجمعنا الى جنة الخلد آمين".

يذكر أن الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية بمصر.

ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي.