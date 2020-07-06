شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج إبرام نشأت يصور فيلمين في نفس التوقيت .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف المخرج ابرام نشأت تصوير فيلمين تم تأجيلهم منذ فترة بسبب انتشار فيروس كورونا وتعرضه لحادث سير، الأول فيلم "زنزانة 7" بطولة كل من الفنان احمد زاهر ومنة فضالى ونضال الشافعى ومايا نصرى واحمد التهامى ومن تأليف حسام موسى .

ويجسد نضال الشافعى أحد ابطال العمل ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.

فيلم "زنزانة 7" تأليف حسام موسى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

Advertisements









والفيلم الثانى "ساعة شيطان" من بطولة كل من خالد الصاوي، باسم السمرة، مني ممدوح، محمد عز، مصطفي أبو سريع، نانسي صلاح، رحمة حسن، إلهام عبد البديع، محمد بريقع، وبعض ضيوف الشرف، وتأليف دكتور أحمد عثمان، في أول تجربة سينمائية له .





وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الغموض والتشويق الممتزجة بالرعب، حيث يتناول قضية الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، التي تقود إلى الانتحار مثل لعبة الحوت الأزرق والتي قد حصدت أرواح العشرات عالميًا، وكذلك يتناول الدوافع التي تقف وراء هؤلاء الأشخاص بلعب هذه اللعبة وذلك من خلال تناول نماذج لعدة شخصيات تلعب لعبة قاتلة والبحث في دوافعهم الاجتماعية والنفسية التي قادتهم لهذه اللعبة.