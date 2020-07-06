شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يطرح قريبا أغنية وطنية جديدة بعنوان "رجالتك" مع رضا المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبي أحمد شيبة من تسجيل أغنيته الوطنية الجديدة التي تحمل عنوان "رجالتك"، وهي من كلمات الشاعر رضا المصري، وألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم، وقال مؤلف الأغنية رضا المصري لـ"الخليج 365"، شيبة يقدم هذه الأغنية وطنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها رضا المصري مع أحمد شيبة، حيث تعاونا من قبل في أغنية أغنية "الفتوة" من مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال، وهي من ألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم.

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مسلسل الفتوه من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، ويضم مسلسل الفتوة عددا من الفنانين وهم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين. تاجات احمد شيبة، مسلسل الفتوه ، اغنيه وطنية جديدة، اغنيه رجالتك، رضا المصري ، اغاني احمد شيبة

من ناحية أخري طرح شيبه وأمينة مؤخرا كليبا جديدا بعنوان "خليك في البيت"، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر، وظهر فى الكليب مع المطربين، الفنانون أحمد بدير، وكمال أبورية، ومها أحمد، وأحمد ماهر، حيث يعطى كل منهم نصيحة للجمهور ضمن أحداث الكليب بضرورة الجلوس فى البيت.