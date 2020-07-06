إعلاميون بكوا على الهواء بعد رحيل رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

لم يتمالك عدد من الإعلاميين، دموعهم، أثناء حديثهم عن النجم رجاء الجداوي، وبكوا تأثرا بخبر رحيلها على الهواء مباشرة.

ونرصد لكم أبرز الإعلاميين الذين بكوا على الهواء مباشرة لرحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، في التقرير التالي :

عمرو أديب

بكى الإعلامي الكبير عمرو أديب، على الهواء خلال تقديمه برنامج الحكاية، قائلا: "بالنسبة لي رجاء عاملة زي شريط السينما، طالعة من شاشة كبيرة، كانت طيبة وينبوع حنان وعندها طاقة غير طبيعية ومحبة، وكل الناس تعرف رجاء الجداوي ماتعرفنيش أنا ولكن تعرف رجاء".

وتابع: "عام 2004.. كنت في برنامج القاهرة اليوم، وكنت أقدم فقرة مع الكاتب صبري موسى، وفي أحد الأيام غاب الأستاذ صبري وطلب رئيس التحرير ظهور رجاء الجداوي معي، ومن هنا بدأت علاقتي بالفنانة الراحلة وكنا نتلقى الاتصالات الهاتفية ومن وقتها زادت الإتصالات في تلك الفقرة".

وأضاف: "فضل رجاء عليا فضل كبير لأنها كبرتني، وعلمتني 20 سنة، وكانت تسألني على طول هتاخدني معاك يا عمورة وأنا أقول لها ده إنتِ اللى تاخديني معاكي، الحلقة دي معمولة لرجاء وكان ليها فضل على ناس كتير جداً في الوسط الفني، جايز مش نجمة الصف الأول ولكنها طلعت ناس كتير، سيدة أنيقة تتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، كنت بشوفها هانم وست الهوانم، لم يعد هناك كتير من رجاء الجداوي".

لميس الحديدي

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دخلت الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي، في نوبة من البكاء حزنًا على رحيل الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، مؤكدة أنها كانت ملكة البهجة وأنيقة السينما المصرية، ولم تكن نجمة شباك ولكن إنسانيتها والحب الذي كانت تنثره على كل من حولها جعلها ملكة في قلوب الجميع.

وقالت الحديدي، ببرنامج "القاهرة الاَن" المذاع على قناة "الحدث"، إن الجداوي لم تكن سيدة مرفهة ولكنها كانت نموذجا للسيدة المكافحة الشقيانة، وعاشت حياتها تعمل لاَخر يوم ليس فقط حبًا للفن ولكن لإدراكها أن عليها مسئوليتها تجاه أسرتها وابنتها الوحيدة وحفيدتها.

وأضافت: "رفيقة السفر والحب والحزن وكل شيء وما كانش بيعدي أسبوع إلا لما ناكل أكلة حلوة من إيدها.. وجعتها جدًا شائعة وفاتها وكانت بترد على كل التليفونات وهى مريضة وتقول محبة الناس لازم يترد عليها.. أقسى حاجة في المرض اللعين، إن الناس اللي بنحبهم بيرحلوا واحنا منكنش جنبهم.. وداعًا رجاء الجداوي صديقة الكل".

منى عبدالغني

لم تتمالك الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، نفسها من البكاء خلال نعيها للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ببرنامج" الستات ميعرفوش يكدبوا"، قائلة: "هتوحشينا وتوحشي محبينك وصديقاتك، بحاول أتمالك نفسي بس لما يكون الواحد بيتكلم عن حد قريب أوي لقلبه ونفسه وقابله كتير جدا وصديقه.. كان مفروض أعتذر عن الهوا بس مقدرتش لأن إحنا بنطلع هوا من بيوتنا زي ما انتوا شايفين وطبعا لازم الواحد يشارك العالم كله في حزنه على رجاء الجداوي".

جاسمين طه زكي

في برنامج "السفيرة عزيزة"، والتي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، قائلة: "وداعا الصديقة الصدوقة، وداعا يا غالية هتوحشينا أوي، حتى نلتقي مجددا في رحاب الله".

يذكر أن، رجاء الجداوي، رحلت في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، حتى وافته المنية، لتدفن في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.