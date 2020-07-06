إنجي المقدم عن رجاء الجداوي: "صاحبة أحلى أكلة مسقعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة إنجي المقدم، على نعي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية اليوم الأحد، ٥ يوليو ٢٠٢٠، بسبب فيروس كورونا.

ونشرت إنجي، صورة تجمعها بالفنانة الراحلة عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏أول ما ظهرت على الشاشة كنتي معايا وآخر مشهد مثلته برضو كنتي معايا.. هتوحشيني يا جوجا، كنتي بتشجعيني وتقوليلي كلام حلو يا طيبة يا كريمة يا صاحبة أحلى أكلة مسقعة كلتها".

وأضافت: "هتوحشنا شياكتك ولباقتك وكرمك وطيبتك وكلامك الحلو وخفة دمك وحبك، ما تعزيش على اللي خلقك يا حبيبتي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن رجاء الجداوي، رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، حتى وافته المنية، لتدفن في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.