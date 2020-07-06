يسرا اللوزي عن رجاء الجداوي: "بقالي شهر ونص بخاف أبص في التليفون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة يسرا اللوزي، على نعي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية اليوم الأحد، ٥ يوليو ٢٠٢٠، بسبب فيروس كورونا.

ونشرت اللوزي، ‏صورة تجمعها بالنجمة الراحلة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بقالي شهر ونص، بخاف أبص في التليفون كل يوم الصبح عشان ما أشوفش الخبر ده، الله يرحمك يا جوجة.. مفيش كلام يوصف جمالك الداخلي والخارجي".

وأضافت: "عمري ما هنسى إزاي كنتي دايما تكلميني تتطمني على بنتي مع كل متابعة دكتور.. وقد إيه كنتي دايماً تنصحيني بإن العيلة أهم من أي شغل وأي نجومية.. يا رب بس تبقي عارفة إنتِ كنتي إيه بالنسبالي.. هتوحشيني أوي ".

يذكر أن النجمة رجاء الجداوي، رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، حتى وافتها المنية، لتدفن في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.