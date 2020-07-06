المخرج محمد سامي يتعاقد مع سينرجي ٣ سنوات كمؤلف ومخرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

أعلن المخرج محمد سامي، عن تعاقده مع شركة سينرجي لمدة ٣ سنوات كمخرج ومؤلف.

وكتب: "مع الأستاذ حسام شوقي، اليوم، تم التعاقد بيني وبين شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ٣ سنوات كمخرج ومؤلف ٢0٢١، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣ إن شاء الله".

وكان المخرج محمد سامي، شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، روجينا، نور، أحمد زاهر، سلوى عثمان، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.