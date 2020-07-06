كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر سلاف فواخرجي بطلة "شارع شيكاغو" بشخصية مثيرة للغموض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل النجمة السورية سلاف فواخرجي تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع شيكاغو" كبطلة أولى للعمل والمحرك الأساسي للأحداث بشخصية "ميرامار".

وبدور مختلف سيفاجئ الجميع لأنه يحوي الكثير من الخصوصية ويتطلب مهارات خاصة جداً.

"ميرامار" فتاة دمشقية تهرب برفقة بطل شعبي في حقبة الستينيات، فتلجأ إلى تياترو في شارع شيكاغو، وينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت المعاصر على يد محقق يعثر صدفة على ملف القضية، فتتحول الحقبتان الزمنيتان إلى مرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال.