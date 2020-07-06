شكرا لقرائتكم صدور أول كتاب عن الراحل عبدالرحمن الوابلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتبر كتاب "عبدالرحمن الوابلي: بوصلة الوطن" تسجيلًا موثقاً لتجربة الأكاديمي والكاتب الراحل عبدالرحمن الوابلي من خلال توثيق مادة حفل التأبين الذي أقامه "منتدى الثلاثاء الثقافي" بالتعاون مع فرع "الجمعية السعودية للثقافة والفنون" في الدمام بتاريخ 11 أبريل من العام 2017، وشاركت فيه مجموعة بارزة من المثقفين والإعلاميين للحديث عن بعض تجاربها الشخصية، ورؤاها لدور الوابلي في إثراء المشهد الثقافي السعودي بمقالات وكتابات تحوّلت إلى مسلسلات درامية وكوميدية جاذبة لفتت أنظار المتابعين.

وفي تمهيده للكتاب، يسلط المنتدى الضوء على مشروعه "من أعلام الوطن" الهادف إلى تكريم القامات الثقافية والاجتماعية الوطنية التي تساهم في الدفع باتجاه التقدم والتطور وتعزيز الوحدة الوطنية. وفي مقدمة الكتاب يتطرق محمد الخلفان إلى الدور التنويري الذي لعبه عبدالرحمن الوابلي، سواء من خلال ما كتبه من أعمال درامية ومقالات صحافية، تحولت إلى أفكار تجديدية حارب من خلالها كل أنماط التخلف والتشرذم.

وأشاد المشرف العام على المنتدى والكاتب جعفر الشايب فيها بالجهود الثقافية التي قدمها الوابلي والداعية لتقديره والاحتفاء به باعتبار أنه اختط اتجاهًا متوازنًا كشف عبره ثغرات الخطاب المتشدد، داعيًا إلى الإنفتاح والاعتدال. أما شهادة أخيه عبدالله الوابلي فتناولت الأبعاد الإنسانية في شخصية عبد الرحمن منذ صغره وتجربته مع زملائه ومرافقيه أيام الدراسة.

يعرض الأكاديمي والباحث الاجتماعي الدكتور عبدالسلام الوابل أبرز القضايا التي اشتغل عليها الوابلي وعبّر عنها بصور مختلفة مثل الوحدة الوطنية والمرأة، معتبرًا إياها المنطقة الحساسة في العمل الثقافي حينها.

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ومن الشهادات التي عرضها الكتاب مشاركة الناشط الاجتماعي منسي الوصيبعي الذي كان قريبًا من الوابلي، واصفًا إياه بتمتعه بحس إنساني ووطني، إضافة إلى موسوعيته الثقافية، ومناهضته لكل ما هو منافٍ لحقوق الإنسان. ويصفه الإعلامي ميرزا الخويلدي في كلمته بأنه المثقف المختلف باستقلاليته وشجاعته، وأنه "كان رمزًا للاعتدال في زمن التطرف، ورمزًا للوحدة في زمن الانقسام، وصوتًا صالحًا للحق مهما كره الأقربون والأبعدون".

ويضيف الفنان ناصر القصبي في شهادته عن رفيقه في الأعمال الدرامية التي من أهمها "طاش ما طاش" أن أعماله مثلت النضال الثقافي للوابلي من خلال الدراما، وأن الدراما السعودية خسرت بموته مناضلًا حقيقيًا. وبعد هذه الشهادة جاءت مشاركة الشاعر هاشم الشخص بصيغة قصيدة رثاء للوابلي.

ويعد هذا الإصدار لمنتدى الثلاثاء الثقافي أول كتاب يصدر من عبدالرحمن الوابلي المثقف الذي يستحق الاحتفاء بأعماله الجادة والذي تناول العديد من القضايا الجادة وطرحها بروح وطنية وحدوية وواجه اتجاهات التطرف والتشدد بجرأة غير مسبوقة.

ويعتبر منتدى الثلاثاء الثقافي منتدى أهليًا غير ربحي تأسس عام 2000 م في محافظة القطيف على يد مجموعة من المثقفين برئاسة الكاتب جعفر الشايب، ويهدف إلى تعزيز العلاقات بين النخب الثقافية، وتعزيز حالة الحوار، وطرح القضايا والموضوعات التي تهم المجتمع، والتعريف بالمبادرات والبرامج الثقافية والاجتماعية. يقام المنتدى بشكل أسبوعي مساء كل ثلاثاء. يشمل ذلك محاضرة رئيسة ومعرضًا فنيًا وعرض فيلم قصير، والتعريف أو التكريم لشخصية أو مبادرة، وعرض وتوقيع كتاب.