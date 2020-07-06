شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحقق 2 مليون مشاهدة بـ"Bon voyage" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيديو كليب " bon voyage " للفنانة اللبنانية كارول سماحة 2 مليون مشاهدة منذ بداية عرضه من ثلاثة أيام، وهو من إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير، وكارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف.
نجاحاً كبير حققه فيديو كليب " bon voyage " للفنانة اللبنانية كارول سماحة، الذى اطلقته الأربعاء الماضى، ، والذى أهل الفنانة كارول سماحة لاحتلال التريند الأول فى تويتر، وسط إشادة كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما يحمله الكليب من فكرة جديدة، إضافة الاختلاف الكبير فى أداء سماحة التى اظهرت المخرجة بتول عرفة فى أحداث الكليب .
ظهرت سماحة خلال الكليب الذى تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل ، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلى للمرة الاولى لها بفيديو كليب غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة فى التصوير على الاستايل الاوروبى ، وجودة الألوان العالية ، التى عملت على ضبطتها لمدة اسبوع ، للخروج بأفضل صورة.
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