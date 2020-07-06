شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يوجه نصيحة مهمة لابنة رجاء الجداوى فى حفل زفافها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر فى الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو من حفل زفاف أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وهو حفل الزفاف الذى حضره العديد من النجوم والفنانين فى ذلك الوقت، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام وابنه محمد، والذى كان وقتها فى بداية مرحلة الشباب، وسعيد صالح، وصابرين وفيفى عبده، التى أحيت حفل الزفاف، وشويكار، ومصطفى متولى، وغيرهم من الفنانين.

الفنانة فيفى عبده ظهرت فى المقطع المنتشر لزفاف أميرة ابنة رجاء الجداوى، وهى تمسك بالمايك، وطلبت منه أن يقول للعروسين كلمة، حيث تمنى لهما السعادة، موجها لهما نصيحة قائلا: "لو زعلوا مرة واتخانقوا مع بعض.. ماحدش تالت يعرف الحكاية ديه".

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كما ظهر فى نفس المقطع صورة تذكارية للزعيم عادل إمام مع العروسين، برفقة ابنه محمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوى وزوجها حسن مختار.

وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى رحلت عن عالمنا صباح الأحد، بعد صراع امتد لأسابيع مع فيروس كورونا، حيث أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وكانت رجاء الجداوي تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.