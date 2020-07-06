شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى يعود بأغنية "ناسيك ازاى" على اليوتيوب خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب حلمي عبد الباقي مع الملحن محمد راجح، في أغنية سينجل جديدة بعنوان "ناسيك ازاى"وهي من كلمات محمد الخضراوي، وتوزيع الموسيقي مصطفي الشريف، وهندسه صوت ومكساج وماستر ماهر صلاح، ومن المقرر أن يتم طرحه في الأيام المقبلة علي يوتيوب.

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من ناحية أخرى طرح حلمي مؤخراً أغنيتن، الأول بعنوان "شعب مصر" إهداء إلى شعب مصر، من كلمات وألحان سامي شاكر، وتوزيع مصطفي الشريف، والثانية أعاد توزيع أغنية "اخترنا ليه أصعب طريق" الذى طرحها منذ سنوات وحققت حينها نجاحا كبيرا من كلمات خالد تاج وألحان تامرعاشور وتوزيع تميم.

يذكرأن حلمى عبد الباقي عبد الباقى مطرب من مواليد محافظة الشرقية بدأ مشواره الفني عام 1985 بألبوم الغربة ثم قدم ألبوم أضحكى ثم عينى عليكى في 1989 ثم ألبوم عجبتينى عام 1990 وقدم في عام 1991 ألبوم أوعدينى ثم سلم عليها عام 1992، وأعاد اكتشاف نفسه في ألبوم ذكريات في 1995 وألبوم مع السلامة ومثلا علامتان في مشواره الفنى وألبوم عشان خاطرى عام 2001 وبعد فترة من الغياب عن الساحة الغنائية والسينمائية عاد عام 2008 بألبوم جديد بعنوان "هات إيدك"، نتذكر أشهر الأغانى التي صنعت نجمه