منة فضالي عن رجاء الجداوي: "الأم والصديقة الغالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
نعت الفنانة منة فضالي، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية اليوم الأحد، ٥ يوليو ٢٠٢٠، بسبب فيروس كورونا.
ونشرت منة، صورة تجمعها بالجداوي عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، النجمة العظيمة والأم والصديقة الغالية رجاء الجداوي، هتوحشيني جدا جدا، ربنا يرحمك برحمته".
يذكر أن، رجاء الجداوي، رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، حتى وافته المنية، لتدفن في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.
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