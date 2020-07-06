رشا مهدي تنعى رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة رشا مهدي على نعي الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم. ونشرت الفنانة رشا مهدي صورة تجمعها بالفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "توتير": "في الجنة ونعيمها يا جميلة الجميلات يا طيبة يا حنينة يا حبيبة الكل، الله يرحمك ويحسن إليكِ". رجاء الجداوي رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، ودفنت في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.

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