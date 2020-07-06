رامي صبري على البحر وستيفاني صليبا بـ"البرنيطة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد فلوكس

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يستمتع بالصيف، خلال عطلته الصيفية.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر.

سامو زين

شارك الفنان سامو زين جمهوره بصورة جديدة له من أحد الأماكن الساحلية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة".

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شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق.

علا الفارس

نشرت الفنانة علا الفارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

كريم عبدالجواد

نشر الفنان كريم عبدالجواد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يستمتع بالصيف.

مجدي كامل

نشر الفنان مجدي كامل صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بـ"جلباب".

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

وليد توفيق

نشر الفنان وليد توفيق صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة الفنان كاظم الساهر والفنان جورج وسوف.