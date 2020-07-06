هكذا علق نجوم لبنان على الحفل الموسيقي في بعلبك بالمعبد الروماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص عدد من نجوم لبنان، التعليق على الحفل الموسيقي الذي أقيم اليوم الأحد، بالمعبد الروماني شرق لبنان، بعنوان "صوت الصمود" بمناسبة الذكرى المئوية لدولة لبنان، وذلك عبر حساباتهم المختلفة على السوشيال ميديا.

عاصي الحلاني

نشر الفنان عاصي الحلاني، فيديو من الحفل، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏وجه لبنان الحضاري، الآن مباشر، من ‎مدينة الشمس، بعلبك أرض المجد والصمود، تحية لكل من ساهم في نجاح هذا العمل الرائع، علوا الموسيقى، لبنان".

ماجي بو غصن

كتبت الفنانة ماجي بوغصن، عبر حسابها على تويتر: "‏سوف نبقى صامدون كصمود قلعة ‎بعلبك.. سوف يبقى صوتنا عاليا مطالباً بالحق رناناً كالموسيقى لا يخفت.. ‎علّي الموسيقى، شعور جميل".

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أمل حجازي

وكتبت الفنانة أمل حجازي، عبر حسابها على تويتر: "‏شو حلو لبنان وشو حلوة قلعة بعلبك.. شو هذا المسرح الرائع وشو هذه الأوركسترا العظيمة.. لبنان بلد الفن والحضارة ضيعانوا بهيك حكام منيح اللي ما سرقوا العواميد ‎.. بعلبك، لبنان، الجمال".

يذكر أن، مهرجانات بعلبك الدولية، نظمت مساء اليوم الأحد، حفلتها الموسيقية الوحيدة لهذا العام من دون جمهور في المعبد الروماني شرق لبنان، في حدث يحمل رمزية كبيرة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد والتبعات السلبية لجائحة "كوفيد-19".

ويقام هذا الحدث بعنوان "صوت الصمود"، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير ومرور 250 عاماً على ولادة بيتهوفن.