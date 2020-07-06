فيديو.. الطبيب المتابع لحالة الراحلة رجاء الجداوي يكشف تفاصيل لحظاتها الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، والطبيب المعالج للنجمة الراحلة رجاء الجداوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، إن الفنانة الراحلة كانت مصدرا للسعادة لكل من قابلها.

وتابع: "بعزي كل المصريين وبعزي نفسي، الله يرحمها كانت متماسكة ومؤمنة لآخر لحظة، ومصدر تفاؤل وأمل لكل اللي حواليها".

وأضاف: "الفنانة الراحلة كانت مثالا للقوة والتحمل والتفاؤل، ويجب أن يأخذ الجميع عبرة من وفاتها، بألا يأمن الناس من هذا الفيروس، فوفاة رجاء الجداوي كانت بمثابة جرس إنذار للجميع".

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وأوضح أنها كانت تأمل في تحسن حالتها الصحية، وكانت تود أن يعلم الجميع مدى خطورة الفيروس، متابعا: "كانت عاوزة الناس تاخد بالها من الفيروس، وكانت عاوزة تحكي عن الدكاترة والطاقم الطبي، لكن إرادة الله".

ورحلت النجمة الكبيرة عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ومن أبرز أعمال الفنانة الكبيرة "الواد سيد الشغال"، "دعاء الكروان"، "إشاعة حب"، "عائلة الحاج متولي"، وغيرها من الأعمال.