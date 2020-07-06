تراند اليوم : إعلامي إخواني يودع رجاء الجداوي بعبارات مؤثرة

وكتب الإعلامي الإخواني : " العزاء واجب لأسرة الفنانة رجاء الجداوي بعد وفاتها بالمرض اللعين كورونا.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وكان التقرير الطبي النهائي قد كشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حيث أصيبت مساء أمس بانخفاض حاد في نسبة الأكسجين بالدم رغم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، بسبب انتشار جلطات الرئة، وهو واحد من أشهر مضاعفات مرض فيروس كورونا المستجد.
وأضاف التقرير الطبي، أن الفنانة تم منحها عقاقير منومة لأنها لن تتحمل التنفس الصناعي عبر الشق الحنجري، ولكن جلطات الرئة تزايدت ومنعت وصول الأكسجين إلى الدم، فتوقفت عضلة القلب عن العمل، ولم تستجب لمحاولات إنعاش القلب بالصدمات الكهربائية، ليتم إعلان وفاتها رسميا.