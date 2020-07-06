فيديو .. مايان السيد: عايزة أمشي في الشارع أحس بأمان

نشرت الفنانة مايان السيد فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وصرحت مايان السيد من خلاله قائلة: افتكرت حاجات حصلتلي أنا شخصيًا، مرة زميل ليا حاول إن هو يتحرش بيا، وكان صديق قريب، والحمد لله قدرت أمنعه، عمري ما وجهته، ساعتها ما كنتش مدركة أن دا كان تحرش، ولما كبرت فهمت، ما كنتش مصدقة أو مستوعبة.

وأضافت مايان: بعدها بسنتين زميل ليا في الشغل ممثل، حاول بردو أنه يتحرش بيا، وأنا كنت غضبانة جدا، وماكنتش عارفة أقول إيه، بس أنا سكت.

وتابعت مايان: أنا دلوقتي عرفت قد إيه أن صوتي مهم وأن أنا ماينفعش إن أي حد يتحرش بيا لفظيًا، يعني من فترة حسابي على الفيس بوك اتسرق، وحد هددني بصوري لو مدلوش فلوس هيركبها على صور تانية، بس خلاص أنا مش هسكت تاني.

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وأكملت مايان: أي حد هيتعرض كلام أو تحرش، مش هسكت لأن أنا صوتي

بقى مسموع، بسبب البنات اللي طلعت واتكلمت، بوعد نفسي إني مش هسكت و هقدم بلاغ.

واختتمت مايان حديثها وهي باكيه: "عايزة أمشي في الشارع أحس بأمان، عايزة أفتح تليفوني أحس بأمان، عايزة أخرج مع صحابي أحس بأمان، واشتغل مع زملائي أحس بأمان، وأنا مش حاسه بأمان.

ومن ناحية آخرى تشارك الفنانة مايان السيد في بطولة مسلسل هجمة مرتدة، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعة، شمم الحسن، علي قنديل، أحمد حلاوة، أمير صلاح، خالد أنور، محمد عز، ندى موسى، مايان السيد، هاجر الشرنوبي، يوسف عثمان، محمد عادل.