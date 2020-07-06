تراند اليوم : منة شلبي توجه رسالة لحنان ترك : بحبك

تتواجد الفنانة حنان ترك عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بصورة دائمة، فقط تخرج عن صمتها بين حين وآخر للتعليق على أحد الأحداث الجارية كما حدث اليوم وغردت عبر حسابها على Twitter، ناعية الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

علقت الفنانة منة شلبي على تغريدة حنان ترك لنعي رجاء الجداوي، وكتبت معلقة لها “بحبك حب”، لترد عليها ترك قائلة: “حبيبتي يا منة.. ربي يحفظك ويبارك لكي في والدتك يارب”.

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ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.

يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.