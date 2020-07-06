تراند اليوم : عاجل – “الدكتور” يفجر مفاجأة عن اللحظات الأخيرة للفنانة “رجاء الجداوي”

قدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، التعازي للأسرة الفنية والشعب المصري والعربي في وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على التلفزيون المصري، قال إنه تواصل مساء أمس مع مستشفى العزل التي كانت محجوزة فيها الفنانة، للاطمئنان عليها، وأخبروه أن حالتها حرجة جدا، معقبا: “فهمت أننا أمام وقت قليل جدا”، مضيفًا أن الرئة كانت قد وصلت لمرحلة صعبة، مؤكدا أن الخبر أحزن الوسط الفني كله.

وأشار إلى أن “الوسط الفني كله صحي ومش مصدقين.. هي كانت مالية الدنيا علينا، وكانت تعطينا حالة من الدفء والمجاملة والحنان”.

وأكد ان رجاء الجداوي فنانة عظيمة، قائلًا: “كانت حبيبتنا وأمنا ومش ممكن تتخيلوا حالة الحزن اللي بيمر بيها الوسط الفني.. رجاء الجداوي كانت محبة للحياة وكانت مبهجة ومجاملة وجميلة، وكانت تليفوناتها فيها دفئ وقضت أكثر من 40 يوما بمستشفى العزل متمسكة بالحياة وعندها أمل، وعاشت حياتها من أجل الفن”.