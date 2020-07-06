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شكرا لقرائتكم خبر عن سفارةاليمن تعزي في رحيل الفنانة المصرية رجاء الجداوي والان مع التفاصيل
الأحد 5 يوليه 2020
بعثت سفارة اليمن لدى جمهورية مصر العربية برقية عزاء ومواساة الى الوسط الثقافي المصري وأسرة الراحلة الكبيرة الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت عن دنيانا اليوم في احد مشافي الاسماعيلية..
وعبرت السفارة عن عميق أسفها في رحيل الفنانة التي أثرت الساحة الفنية العربية بعشرات الأعمال الدرامية والمسرحية، وعالجت العديد من قضايانا الحياتيه على الشاشتين الصغيرة والكبيرة وخشبة المسرح..
وأشارت البرقية الى مناقب الفقيدة الراحلة متمنية لها الرحمة ولأهلها وذويها وكل محبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون ..
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