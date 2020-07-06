شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى عن رجاء الجداوى وحسن حسنى: ربنا يرحمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم محمد هنيدى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بصورة جمعتها بالفنان حسن حسنى وعلق هنيدى "ربنا يرحمهم". وفى سياق متصل قال الفنان عادل إمام، إن الفنانة رجاء الجداوى أفضل نموذج للسيدة المصرية وفخر لنا جميعاً، موضحاً أنها نموذج عظيم مثقفة ودمها خفيفة ممثلة متميزة، كما أنه جسدت كل الأدوار بشكل جيد، وكانت ممثلة رائعة فى جميع الأدوار التى ظهرت فيها فى أعمالي.

وتابع إمام، خلال مداخلة هاتفية للإعلامى عمرو أديب، ببرنامج الحكاية:"لم تدخل معهد فنون مسرحية ولكنها ممثلة رائعة، دائما نتحدث فى الهاتف ولم تنقطع علاقتنا أبداً ورجاء صديقة، وهى من الأشخاص المثقفين، وكنا نتكلم فى نابليون الثالث ووجدتها تعرف معلومات عنه".

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وتابع عادل إمام: "تجيد اللغات والكلام والحديث والملبس، وهى أذكى من أنها تخسر أى شخص، حيث إن عمل الفنان هو من يخلده فى الحياة وليس بالتماثيل وغيرها".

وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، قد رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع امتد لأسابيع مع فيروس كورونا، حيث أعلنت أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت رجاء الجداوى تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.