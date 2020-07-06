شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة: التحرش ممكن يكون له ألف سبب قبل ما توصل لملابس الضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشاعر أمير طعيمة، أن التحرش له العديد من الأسباب، قبل الحديث عن ملابس ضحايا التحرش، مشددًا على ضرورة معاقبة المتحرش فى البداية، ثم نبدأ فى التحليلات، حيث قال عبر حسابه على "تويتر"، "التحرش ممكن يكون له ألف سبب نفسي وسلوكي وأخلاقي قبل ما توصل لملابس الضحية اللي لا يجوز تكون مبررًا ولا سبب، ولما نتكلم عّن حادثة تحرش يبقي كلنا ندوس بجزمتنا علي المتحرش الأول و بعدين نبقي نعمل التحليلات دي بعدين.. محاولة إحداث توازن وهمي بين الجاني والمجني عليه جريمة"

أمير طعيمة وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب حرصت على التعليق على قضايا التحرش من خلال توجيه رسالة إلى الآباء والأمهات من خلال حسابها الرسمى على موقع تويتر عبر تدوينة قالت فيها: "كلنا دورنا إننا نحمى بناتنا وولادنا من التحرش والاغتصاب.. كلموهم.. اهتموا بيهم.. متخليش ابنك وبنتك يخاف يلجأ ليك فى أى موقف.. كونوا سندهم.. ربنا يحفظ ولادنا وبناتنا كلهم". Advertisements

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