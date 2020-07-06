شكرا لقرائتكم خبر عن مريم عامر منيب تعليقا على صورة لوالدها وحسن حسنى ورجاء الجداوى: ذهبوا وهم مبدعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة مريم عامر منيب، متابعيها وجمهورها على إنستجرام، بصورة تجمع كلا من الراحلين، والدها الفنان عامر منيب، والفنانين الكبيرين الراحلين، حسن حسنى، ورجاء الجداوى، من كواليس فيلم "كامل الأوصاف"، الذى جمع الثلاثة، وعلقت مريم على الصورة قائلة، "ذهبوا وهم مبدعون في حياتهم وتركوا بصمة في حياتنا.. الله يرحمهم و يسكنهم الفردوس يا رب"، وقد شارك فى هذا الفيلم كل من حلا شيحة وإيمى سالم وعلا غانم وخالد سرحان، بجانب حسن حسنى ورجاء الجداوى.



مريم منيب

وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، قد رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع امتد لأسابيع مع فيروس كورونا، حيث أعلنت أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وكانت رجاء الجداوي، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.